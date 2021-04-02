Москва, 2 апреля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Регулярные провокации в Балтийском море против строительства «Северного потока — 2» могут повлечь вмешательство в ситуацию военно-морского флота России. Об этом 2 апреля заявил начальник Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению (1999−2007 гг) Владимир Богдашин на телеканале «Россия 24».

(сс) Mike1979 Russia СКР «Ярослав Мудрый»

«Надо сказать, что, естественно, поляки бы ничего не сделали, если бы не подогревались НАТО и Соединёнными Штатами Америки. И если возникнет такая ситуация, что это будет массово, то балтийский флот обязан просто защитить наши мирные корабли в данном районе, ибо это открытое море, а в открытом море все суда, военные корабли — все равны и подчиняются международным сводам», — заявил Богдашин.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о том, что суда, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным провокациям».

В них, по его словам, участвуют не только рыболовецкие суда, но и военные корабли и даже подводные лодки.