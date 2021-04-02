Село Карпогоры, , 17:26 — REGNUM Новое лесоперерабатывающее предприятие УЛК в Карпогорах Пинежского района Архангельской области применяет новую технику и новую логику производства. Группа компаний УЛК закупила мощный тягач с составным прицепом, способным везти не 60 кубов леса, как стандартные лесовозы, а 100−120 кубов. Это позволило сократить себестоимость — за один рейс водитель везет двойной объем.

Лесовоз производства фирм SKANIA и «Новатрак» везет лес по дороге в Лешуконии проложенной специально для его вывозки Ulkust.ru

Уникальная машина изготовлена по индивидуальному заказу УЛК на предприятиях SCANIA и «Новатрак». Вскоре УЛК получит еще 40 мощных лесовозов грузоподъемностью уже 150 кубометров, а осенью ожидается поступление еще более мощной машины, способной везти до 200 кубов леса.

Новый прицеп на 120 кубов леса почти в 2 раза длиннее старого на 60 кубов.

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Кто устал ездить по разбитым архангельским дорогам, скажут, что нагрузка на ось у нового тягача возросла в два раза, и будут правы — лесовоз повезет в два раза больше кубов, а осей стало немногим больше — вместо четырех — пять. Критики скажут, что новые тягачи разобьют и без того слабые дороги Пинежского и Лешуконского районов — и тут будут не правы. УЛК не использует для вывозки леса дороги общего пользования — тяжелые лесовозы ездят только по технологическим трассам, построенным силами холдинга. Такую 150-километровую магистраль компания проложила по лешуконским болотам и содержит за свой счет.

Для управления лесными «гигантами» группа компаний УЛК сегодня привлекает высокопрофессиональных водителей со стажем, бережно относящихся к новой технике. При этом Владимир Буторин пообещал при увеличении объема вывозки сохранить действующие расценки. Если за перевозку 60 кубов водитель получал 5 500 рублей, то за перевозку 100−120 кубов на новом лесовозе будет получать 11 500 рублей, а 150 кубов — 14 500 рублей.

Уникальный прицеп фирмы «Новатрак» созданный по заказу УЛК способен везти не 60, а 100-120 кубов леса Ulkust.ru

Новая логика производства учитывает не только экономическую сторону, но и отношение к лесозаготовителям местных жителей. Когда по одной дороге ездят частники и лесовозы, первые проклинают вторых, на чем свет стоит, — дорога разбита, запчасти дорогие. Как сейчас модно говорить, копятся протестные настроения. Хотя в расчете УЛК скорее не политические, а морально-этические мотивы, уходящие корнями в крестьянскую общину Русского Севера — общее не портить.

На прошлой неделе были подведены итоги развития лесной отрасли в Северо-Западном федеральном округе — ЛПК Архангельской области признано передовым по объему лесозаготовок. Этот вывод подтверждают как технические новшества УЛК, так и логика «не навреди», которую она применяет, в том числе с целью не расстраивать автолюбителей Русского Севера.