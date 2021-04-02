Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 79 029 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 2 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,54 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1 164, а общее число перевалило за отметку в 553 136.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 9170 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Мичиган — 7098. На третьем — штат Флорида — 6790.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено свыше 66 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.