Москва, , 16:09 — REGNUM В Москве вечером 2 апреля ожидаются дорожные пробки до восьми баллов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Отмечается, что помимо пятничного дня, на дорожную ситуацию влияет — погода весь день в отдельных участках города идёт снег с дождём.

Наиболее сильными заторы будут на Садовом кольце ТТК и МКАД, отметили в пресс-службе. Также ожидаются затруднения в сторону центра на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Каширском шоссе и проспекте Андропова в обе стороны.

Кроме того, на московских вылетных магистралях возможны пробки по направлениям к выездам из города.