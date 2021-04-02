Талдом, Московская область, , 16:11 — REGNUM По факту обнаружения тела младенца в подмосковном городском округе Талдом проводится проверка. Об этом 2 апреля сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Труп младенца был обнаружен на территории заброшенного детского лагеря в поселке Запрудня. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

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