2 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Никас Сафронов привёз в Челябинск выставку своих работ «О чём молчат картины». В беседе с журналистами он рассказал о том, почему человеку необходимо искусство – иногда для души, а иногда – чтобы вести войну со злом.

Ирина Юрина, , 19:27 — REGNUM Выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова «О чем молчат картины» проходит с 18 марта в Челябинске. После открытия выставки художник дал интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Никас Сафронов Ирина Юрина © ИА REGNUM

Никас Степанович, имеет ли Ваша выставка «О чем молчат картины» какую-то общую идею? Она говорит с обществом о чем-то конкретном?

Никас Сафронов:

— Любая выставка имеет пропагандистскую и духовную цель. Выставки называются по-разному: «Весна», «Вдохновение», «О чем молчат картины…». Это как бы условное название выставки — необходимое для представления ее публике. Конечно, учитывается специфика города, региона, страны. На выставке представлены портреты людей, которых все знают, российские или европейские, в основном итальянские, голландские пейзажи…

Последние годы я всегда представляю на выставках свои картины в стиле дрим-вижн. Это техника, отдаленно напоминающая импрессионизм. Пару лет назад я стал выставлять на выставках свои ранние работы, в том числе и студенческие. Мои выставки рассчитаны на широкий круг людей: от школьников до пенсионеров, людей разных профессий. На тех, кто интересуется, понимает, чувствует и любит искусство. Искусство, основанное на знании профессионального ремесла.

Расскажите, пожалуйста, о Вашем стиле Dream Vision, чем он отличается от классического импрессионизма? Как вы воздействуете на подсознание?

Никас Сафронов:

— У меня есть сын, который родился в Италии в Венеции. Сейчас он живет в Лондоне. Но бабушка и дедушка по линии мамы живут в Италии. Мы часто, когда он еще был маленьким, ездили на поезде в Венецию. Поезд прибывал в Венецию обычно в 5 утра. Как правило, это было лето или весна. И всегда город был покрыт утренним туманом.

Мне очень захотелось написать Венецию такой, какой ее никогда никто не писал. Я пробовал совершенно разные техники исполнения и, экспериментируя, получил в конечном варианте этот стиль, напоминающий импрессионистов. Но техника исполнения при этом совершенно другая. Я объясняю этот стиль как сон, который я видел за 15 минут до пробуждения, и, проснувшись, еще могу воссоздать его на холсте. Это как бы «полуразмытое» воспоминание о том, что тебе приснилось.

Никас Сафронов. Июль. 2019 Ирина Юрина © ИА REGNUM

Никас Степанович, теоретики постмодерна говорят о смерти искусства. Как, на Ваш взгляд, соотносятся искусство постмодерна и искусство, наследующее классику? Есть ли сегодня место классическому искусству?

Никас Сафронов:

— Постмодернизм, как правило, отрицает всё, что было до него создано. Это объяснимо. Вырастает новое поколение со своими взглядами. Это история отцов и детей.

История эта всегда была и будет. Но ценности, которые были созданы до того, они сохраняются и находятся в музеях, в галереях, в частных коллекциях ценителей прекрасного.

В современном мире место классическому искусству всегда было и будет. Без этого мир не может существовать. Есть разные взгляды, разные восприятия как искусства, так и всего, что нас окружает. Классика — это фундамент. Альма-матер.

Если бы люди основывались только на новых понятиях, не сохраняя старые, они не могли бы построить грамотно дом, где функционируют разные важные системы жизнеобеспечения, существует прочный фундамент, правильный расчет высоты сооружения и т. д. Дом просто разрушится или даже не будет построен.

Поэтому и в искусстве живописи и архитектуры, музыки, философии всегда есть какая-то основа, на которую опирается всё новое. В противном случае всё превратится в хаос, из которого уже не создашь никогда гармонию.

Опасен ли китч для искусства? Чем должны отвечать художники на неподготовленность публики?

Никас Сафронов:

— Кому что нравится. Для меня человек, использующий китч, например, в своем жилище или одежде, — это человек с плохим вкусом. Но если это ему нравится и он хочет выглядеть смешным — это его право.

Лично мне всегда приятно общаться с человеком, который одет со вкусом, не косноязычен в речи. С таким человеком общаться намного интересней, приятней. Мне кажется, нормального человека китч всегда несколько шокирует.

Может ли искусство использоваться как оружие? Искусство — это смыслообразующий фактор или смыслоразрушающий?

Никас Сафронов:

— Да, искусство может быть оружием. Искусство как ничто является оружием массового использования. Вспомним Кукрыниксов, которые клеймили фашистов и поднимали людей на борьбу с фашизмом. Например, плакат «Родина-мать зовет». Или искусство Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Гоголя — это искусство литературы.

Испокон веков искусство использовалось и в виде сатиры, но и давало стимул для жизни. Тут можно вспомнить «Гернику» Пикассо. Картина «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа. А сегодня это может быть Бэнкси… Таких примеров бесконечное множество.

Никас Сафронов. Портреты Ирина Юрина © ИА REGNUM

Есть ли сегодня какие-либо табу у художника? Должны ли они быть?

Никас Сафронов:

— Изначально искусство должно быть прекрасным, должно показывать нам красоту мира, человеческого тела, природу. Художник — это особый человек. Он стоит над всем. Он ближе к Богу. И поэтому он является учителем, примером для своего поколения и для будущих поколений. Вспомним Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, музыку Бетховена, Шостаковича (его Ленинградскую симфонию). И как человек он был примером: рыл со всеми окопы, дежурил во время воздушных тревог.

Искусство не должно быть разрушающим. Оно всегда должно давать людям свет и надежду. Запреты в искусстве обязательны. В основном морально-нравственного качества.

Где у художника заканчивается право на вымысел? Имеет ли искусство право на подмену? В Челябинске прошла премьера спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», в нем раскрывается человеческая низость в разнообразных проявлениях, но автор дает ей новое название — «сталинизм» внутри человека. В спектакле показан нарочито карикатурный Сталин. Реальный Сталин — очень сложная фигура и очень противоречивая. Это художественный подлог или художественный вымысел?

Никас Сафронов:

— Нельзя искажать до абсурда историю, классику. Как-то я попал на спектакль «Три сестры», который предполагал чеховскую историю. От Чехова осталось только название. На заднем плане на огромнейшем экране шел футбол. Среди зрителей носили вешалки с какими-то современными костюмами. Текст был переделан. Я ушел, так и не досмотрев спектакль.

Или был опыт одного музыкального вечера в престижном зале в Париже. Там был полностью переделан Бах и Верди. Я считаю, что нельзя вторгаться так грубо в классику. Это нарушает все этические правила и жестоко искажает истинную историю.

Над чем может смеяться искусство? Какой должен быть смех в искусстве?

Никас Сафронов:

— Искусство может смеяться над глупостью, над ханжеством, высокомерием, в конце концов, над самим собой. Смех должен быть не низменным и примитивным, а тонким, но не злым. Вспомним хотя бы рассказы Зощенко, Бабеля. Их сатира профессиональна и уникальна.

Из современников я бы вспомнил Анатолия Алексеевича Трушкина. Все эти люди смеялись и смеются над человеческими пороками, глупостью, пьянством, безвкусием и т. д.

Никас Сафронов. Путешествие по Нидерландам Ирина Юрина © ИА REGNUM

На Ваш взгляд, может ли культура сегодня играть роль фактора, формирующего человека?

Никас Сафронов:

— Конечно. И сегодня, и вчера, и позавчера. Искусство всегда являлось и является фактором, создающим человека, формирующим его восприятие мира и ценностей этого мира.

Именно культура делает человека человеком. Если нет культуры — нет государства.

И, слава Богу, у нас прекрасная страна, которая идет по своему пути и в основной своей массе берет из нашего прошлого самое лучшее. И XIX век — начало XX века это показали всему миру. Это и Пушкин, и Суриков, и Чайковский, и Репин, и Достоевский, и Серов, и Васнецов… и перечислять можно еще долго.

Что бы Вы еще хотели рассказать, о чем мы не спросили Вас?

Никас Сафронов:

— Я бы хотел всем пожелать удачи, здоровья и ангела-хранителя во всех делах и начинаниях. Я очень люблю Челябинск, был здесь несколько раз и всегда с удовольствием приезжаю сюда со своими выставками. Здесь хороший народ, любящий и ценящий искусство.

Я всех приглашаю посмотреть мою выставку. На ней можно постоять около картины, подумать, пофантазировать. Тем более что эта выставка сама по себе уникальна. Я даже здесь говорю не о картинах, а о подаче их зрителю. Задействован мультимедийный показ, когда картины как бы оживают на стене. А те, которые висят в залах на стенах, подсвечены в полумраке специально для этого привезенным оборудованием. И зритель не отвлекается, его внимание сосредоточено на одной, потом другой, потом третьей и т. д. картине…

Искусство пишется для людей. Именно они и дают истинную оценку твоему творчеству. Желаю Вам хорошо провести время в замечательном музее, где до 24 апреля проходит моя выставка.

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