Москва, , 16:06 — REGNUM Провокации в отношении «Северного потока — 2» не направлены на то, чтобы повредить его строительству, а имеет более простые политические цели. Об этом 2 апреля заявил начальник Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению (1999−2007 гг) Владимир Богдашин на телеканале «Россия 24».

«Эти отдельные провокации, которые устраивают корабли, а авиация, как я понимаю, Польши нацелены не на то, чтобы как-то повредить этому мероприятию, а показать, что они тоже имеют какой-то вес в Балтийском море. Хотя этот катер плоскодонный мог бы проходить и в полуторамильной зоне», — заявил Богдашин.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о том, что суда, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным провокациям».

В них, по его словам, участвуют не только рыболовецкие суда, но и военные корабли и даже подводные лодки.

Так, 29 марта вокруг трубоукладочного судна выполнял маневры боевой корабль польских ВМС. В этой ситуации судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.