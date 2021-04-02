Джакарта, 2 апреля 2021, 16:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поделился проектом нового государственного дворца, который построят в новой столице на Калимантане, сообщает Kompas.
По проекту, окрестности нового государственного дворца будут окружать реки и зеленые насаждения. В столице построят современные здания с интегрированной транспортной системой.
https://twitter.com/jokowi/status/1377945545029820416
Президент надеется, что государственный дворец станет гордостью нации и в то же время сможет отражать достигнутый в стране прогресс.
«Я приглашаю архитекторов и экспертов обогатить проект, который взят за основу нового государственного дворца», — заявил Джоко Видодо.
Строительство новой столицы Индонезии начнется с закладки фундамента нового президентского дворца.