Джакарта, , 16:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поделился проектом нового государственного дворца, который построят в новой столице на Калимантане, сообщает Kompas.

По проекту, окрестности нового государственного дворца будут окружать реки и зеленые насаждения. В столице построят современные здания с интегрированной транспортной системой.

https://twitter.com/jokowi/status/1377945545029820416

Президент надеется, что государственный дворец станет гордостью нации и в то же время сможет отражать достигнутый в стране прогресс.

«Я приглашаю архитекторов и экспертов обогатить проект, который взят за основу нового государственного дворца», — заявил Джоко Видодо.

Строительство новой столицы Индонезии начнется с закладки фундамента нового президентского дворца.