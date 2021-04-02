Казань, , 16:34 — REGNUM В Татарии учреждения общественного питания все чаще нарушают санитарно-эпидемиологические требования. Сотрудниками республиканского Роспотребнадзора в марте выявлено 155 нарушений, или 6,5% из 2386 проверенных объектов. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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По ее словам, нарушения чаще всего фиксируются в организациях общественного питания и на промышленных предприятиях. Почти 1,5 млн рублей штрафов выставлено нарушителям. Еще восемь объектов — два кафе, пять магазинов и одно негосударственное медучреждение приостановили работу по решению суда.

Наиболее законопослушными являются объекты сферы услуг. Здесь из 247 проверок нарушения выявлены только в трех организациях. Из 822 проверенных магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, правила нарушили в 14.

В ресторанах и кафе число нарушений возросло с 4,5% до 7% (неправильная утилизация масок, нарушение дистанции, неиспользование индивидуальных средств защиты, неправильная обработка поверхностей и оборудования, заполняемость зала свыше 70%). В марте на антисанитарные условия проверено 11 объектов общепита, нарушения зафиксированы во всех, резюмировала Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в марте управление Роспотребнадзора по РТ заявляло, что не смягчит ограничения на работу учреждений общепита по ночам. Это было связано с множественными нарушениями, выявленными во время вечерних рейдов перед весенними праздниками.

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