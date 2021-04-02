Боровск, Калужская область, 2 апреля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Старинный Боровск в 2020 году стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Денежная премия в размере 45 млн рублей, полученная за победу в конкурсе, поможет жителям Боровска сделать более уютной и комфортной центральную часть города — площадь Ленина, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Фото министерства строительства и ЖКХ Калужской области Реконструкция площади Ленина в Боровске.

Работы по благоустройству уже начаты и к концу лета, в соответствии с графиком, они должны завершиться. Площадь Ленина в Боровске является уникальной территорией, которая уже около 300 лет не меняет своего главного, торгового, предназначения. Основная концепция преображения заключается в том, чтобы восстановить площади историческую идентичность, упорядочить сложную структуру движений, парковок, остановок и т.д. Это самая насыщенная по функциям территория города, здесь есть активные пешеходные зоны, Мемориальный парк, торговые ряды, сквер. Все эти зоны нуждаются в качественном благоустройстве, организации и разграничении потоков движения пешеходов и транспорта.

«Площадь Ленина очень популярна как среди горожан, так и среди дачников и многочисленных туристов. Я вместе с семьей люблю бывать в Боровске, гулять по улочкам, буквально пропитанным духом истории. Центральная площадь, несомненно, нуждается в облагораживании, которое нужно сделать аккуратно, не нарушив при этом аутентичности. За ходом работ будем следить очень строго. Уверен, что после благоустройства площади, город станет для боровчан более комфортным, также значительно возрастет его привлекательность для туристов», — сказал профильный министр Вячеслав Лежнин.

В 2021 году в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» принимают участие 55 муниципалитетов региона, с численностью населения свыше 1 000 человек. Финансовое обеспечение мероприятий из бюджетов всех уровней составит порядка 410 млн рублей. Благодаря этому в области будет благоустроено 95 общественных пространств и 171 дворовая территория.