В калужском Боровске занялись благоустройством площади Ленина
Боровск, Калужская область, 2 апреля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Старинный Боровск в 2020 году стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Денежная премия в размере 45 млн рублей, полученная за победу в конкурсе, поможет жителям Боровска сделать более уютной и комфортной центральную часть города — площадь Ленина, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Работы по благоустройству уже начаты и к концу лета, в соответствии с графиком, они должны завершиться. Площадь Ленина в Боровске является уникальной территорией, которая уже около 300 лет не меняет своего главного, торгового, предназначения. Основная концепция преображения заключается в том, чтобы восстановить площади историческую идентичность, упорядочить сложную структуру движений, парковок, остановок и т.д. Это самая насыщенная по функциям территория города, здесь есть активные пешеходные зоны, Мемориальный парк, торговые ряды, сквер. Все эти зоны нуждаются в качественном благоустройстве, организации и разграничении потоков движения пешеходов и транспорта.
В 2021 году в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» принимают участие 55 муниципалитетов региона, с численностью населения свыше 1 000 человек. Финансовое обеспечение мероприятий из бюджетов всех уровней составит порядка 410 млн рублей. Благодаря этому в области будет благоустроено 95 общественных пространств и 171 дворовая территория.