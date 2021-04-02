Тайбэй, , 16:00 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на острове Тайвань увеличилось до 51. Об этом 2 апреля сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

«Согласно последней информации министерства транспорта, было окончательно подтверждено, что число погибших составило 51», — говорится в сообщении.

Также указывается, что число пострадавших при крушении, которые получили медицинскую помощь, составило 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 48 погибших в результате крушения пассажирского поезда на Тайване.

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