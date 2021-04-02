Пекин, , 15:58 — REGNUM Китай одобрил слияние двух ведущих химических компаний страны, в надежде, что сверхгигантское государственное предприятие станет доминирующим глобальным игроком в этой сфере. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, Sinochem Group Co. и China National Chemical Corp., также известная как ChemChina, будут преобразованы в новую холдинговую компанию, финансировать и контролировать которую будет государство.

Планируется, что это сведёт к минимуму конкуренцию между двумя компаниями и создаст крупнейший в мире химический конгломерат с годовой выручкой в 1 трлн юаней ($153 млрд).

Отмечается, что новая структура холдинговой компании была разработана для того, чтобы избежать разбирательства национальной безопасности США в отношении собственности ChemChina на швейцарский агрогигант Syngenta AG.

В Sinochem отмечают, что слияние с ChemChina позволит компаниям сэкономить на масштабе бизнеса, а также оптимизировать распределение корпоративных ресурсов.