Москва, , 15:57 — REGNUM В какой-то момент может произойти лавинообразный переход всех инвесторов от доллара к юаню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров.

«Из-за желания всех инвесторов координироваться только на одной валюте парадоксальным образом на этом рынке перестает работать совет «не хранить все яйца в одной корзине», — сказал Егоров. — Ведь если бы все держали сбалансированную корзину валют, то во время кризисов не было бы такой валюты, которая резко укреплялась бы по отношению к другим. И в этом смысле не было бы самой надежной и безопасной валюты. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что снижение доли доллара в международных резервах приведет к повышению долей многих других валют».

Как полагает Егоров, скорее всего, главным бенефициаром текущих событий окажется только Китай.

«В какой-то момент может произойти лавинообразный переход всех инвесторов от доллара к юаню, — считает профессор. — Это послужит дополнительной причиной для перехода на юань и в системе платежей, и в сфере международной торговли. Так что в конечном счете текущие события могут ускорить переход первенства во всей мировой экономики к Китаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, центральные банки могут повышать долю юаня в своих резервах, даже если они и не верят в надежность китайской экономики.

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