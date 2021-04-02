Киев, , 15:59 — REGNUM Великобритания очень обеспокоена эскалацией ситуации в Донбассе, поскольку имеет реальную картину происходящего там от собственных независимых источников информации.

Об этом сегодня, 2 апреля, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в ходе одного из мероприятий в Киеве.

Дипломат сослался на исследования по поводу происходящего в Донбассе от «легендарного МИ-6».

«Если они настолько обеспокоены, то, поверьте, нам тоже надо быть обеспокоенными… даже больше, чем то, что я наблюдаю сейчас в средствах массовой информации», — считает посол.

Пристайко заявил, что накануне из-за обострения в Донбассе целый день занимался «переговорами и консультациями». Также он заявил, что консультации между Киевом и Лондоном идут на самом высоком уровне — уже был разговор командующих Вооруженных сил, предстоит общение министров обороны и иностранных дел.

ИА REGNUM напоминает, что накануне атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с руководством министерства обороны Украины, заявив, что внимательно наблюдают за ситуацией в Донбассе и на границе с Россией. Сегодня, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что сложившаяся в настоящее время на линии соприкосновения сторон в Донбассе ситуация является"весьма пугающей», так как с украинской стороны отмечаются множественные провокации.