Самара, , 16:00 — REGNUM Новый мусоросортировочный комплекс запустили в Самарской области. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что мусоросортировочный комплекс появился в Сергиевском районе области. Он сможет обрабатывать каждый год до 80 тысяч тонн отходов. Возводить этот комплекс начали весной 2020 года, а в конце прошлого года его запустили в тестовом режиме. В настоящее время комплекс работает на полную мощность. Его задачей является уменьшение количества захоронения твердых коммунальных отходов и увеличения числа отходов, направляемых на обработку.

«Работа комплекса автоматизирована. На предприятии современное оборудование. В частности, у нас установлен единственный в Самарской области разрыватель пакетов, который облегчает подготовку отходов к сортировке», — передает слова директора мусоросортировочного комплекса Александра Овчинникова пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в 2019 года в регионе действовали два мусоросортировочных комплекса: в Сызрани и в Тольятти. При этом на начало 2019 года удавались перерабатывать не более 8% отходов. В настоящее время по области работают восемь мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают порядка 32% отходов.

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