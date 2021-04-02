Таллин, , 15:55 — REGNUM Инструкторы артиллерийского дивизиона Сил обороны Эстонии впервые проверили на Центральном полигоне купленные в Южной Корее 115-мм гаубицыK9Thunder. Об этом сообщили в главном штабе сил обороны, отметив, что гаубицы произвели по несколько выстрелов.

«Сегодня инструкторский состав артиллерийского дивизиона сдал экзамен на зрелость и получил оценку «пять», — прокомментировал событие командир артиллерийского дивизиона подполковник Марко Томеншук.

Во время стрельбы также была успешно испытана система огневой поддержки Tooru, которая позволяет передавать информацию в цифровом виде, что значительно сокращает время, необходимое для передачи приказа о стрельбе.

Разработка и развертывание такой системы сделает артиллерийский дивизион еще более быстрой и эффективной силой на поле боя, отметили военные. Обучение продлится до середины апреля. В нем заняты до 20 военных.

Ране инструкторы прошли начальный курс обучения владением оружия в Южной Корее. Корейским гаубицам, купленным Эстонией, 15 лет, их эксплуатационный ресурс рассчитан на 45 лет. Закуплено 18 самоходных гаубиц этой марки.