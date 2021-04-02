Нейпьидо, , 15:57 — REGNUM С момента начала протестов против военных, которые захватили власть в Мьянме, в городах страны пропали сотни людей. Об этом 2 апреля сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Как утверждают правозащитники, речь идет об организованном властями «насильственном исчезновении», когда людей забирают с работы или из дому и не сообщают о их местонахождении родным.

Также указывается, что такие действия затронули политиков, чиновников, журналистов, активистов и участников протестов. По данным правозащитной организации, на данный момент им передали информацию о своих родственниках 16 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи настоятельно рекомендует южнокорейским гражданам, у которых нет веских причин оставаться в Мьянме, как можно быстрее вернуться на родину.