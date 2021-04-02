Москва, 2 апреля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Законопроект о зоополиции намерены разработать депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Мирнов.

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«Коль скоро в Конституции появилась такая норма, у нас есть все основания подготовить инициативу о создании специальных подразделений при полиции, которые будут обеспечивать защиту животных, в том числе бороться с живодерами. Мы такие поправки разработаем и будем продвигать», — сообщил Миронов.

Поправки к Конституции об ответственном обращении с животными были предложены «Справедливой Россией». В результате Россия стала второй страной после Германии, в которой Основной закон защищает животных.

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