Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии в марте 2021 года составил 7,2%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 2 апреля на сайте организации.

Сообщается, что больше всего на инфляцию в Грузии повлиял рост цен на здравоохранение (13,6%), мебель и товары для дома (12%), алкоголь и табачные изделия (8,9%), услуги ЖКХ (7,6%), транспортные услуги (5,8%) и на продукты питания (5,7%).

Сообщается, что по сравнению с февралём в марте цены выросли на 4,2%, что является самым высоким показателем за последние три года. Больше всего выросла стоимость услуг ЖКХ — на 36,1%.

Стоит отметить, что планируемый показатель инфляции в Грузии на 2021 год составляет 3%. В январе уровень годовой инфляции составил 2,8%, в феврале — 3,6%.

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