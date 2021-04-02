Иваново, , 15:52 — REGNUM Дни Андрея Тарковского пройдут в Ивановской области с 4 по 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Дни Тарковского на Ивановской земле проходят в Иванове и Юрьевце с 1990 года.

Мероприятия посвящены 87-й годовщине со дня рождения кинорежиссера. В рамках Дней Андрея Тарковского в культурном центре города Юрьевец откроется выставка «Спектакль для меня, как живой человек…», посвященная режиссёрскому опыту Андрея Тарковского на театральной сцене. Также в рамках выставки состоится показ документального фильма «У театральной афиши. Гамлет. Режиссер А. Тарковский (1977 г.)».

Также к годовщине со дня рождения режиссера на интернет-ресурсах областного координационно-методического центра культуры и творчества опубликуют архивные видеозаписи с Международной научно-теоретической конференции «Феномен А. Тарковского в интеллектуальной и художественной культуре», которая состоялась в 2013 году в рамках VII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».

На сайтах и в социальных сетях муниципальных библиотек состоится цикл онлайн-мероприятий, посвященные жизни и творчестве Андрея Тарковского: книжно-иллюстративные выставки, лекции, видеообзоры, трансляции фильмов, виртуальные экскурсии, киновикторины.