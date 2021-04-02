2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На неделе с 29 марта самыми заметными в белгородских социальных сетях стали нетрезвые пограничники с оружием, сотрудник ДПС за памятником и подростки на карусели в закрытом парке.

Юлия Пёрышкина, , 18:15 — REGNUM На неделе с 29 марта самыми заметными в белгородских социальных сетях стали нетрезвые пограничники с оружием, сотрудник ДПС за памятником и подростки на карусели в закрытом парке. ИА REGNUM предлагает обзор комментариев пользователей.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лихие» пограничники

В ночь на понедельник сотрудники ДПС в Шебекино задержали якобы наряд погранслужбы в нетрезвом состоянии. Инспекторы остановили на улице автомобиль для проверки документов, внутри находились капитан и два прапорщика, а также три вида оружия.

«Перешли границу дозволенного», — подметил Евгений.

В пресс-службе регионального УМВД официально о задержании военных не сообщали. Телеграм-каналу «Жесть Белгород» в ведомстве пояснили, что сотрудники ДПС остановили «УАЗ-Патриот», за рулём которого находился мужчина с признаками опьянения. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, на него составили протокол, мужчине грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до двух лет. Пользователи надеются, что граница в это время «была на замке». Подписчик Руслан заявил, что полицейского, который скинул в интернет видео задержания, «уже уволили».

Сотрудник ДПС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отошёл в сторонку

В Сети бурно обсуждают поступок сотрудника ДПС, справившего малую нужду за памятником. За естественной потребностью полицейского застал прохожий, записал на видео и выложил на всеобщее обозрение.

«Вот если бы за памятником был какой-то алкоголик или кто-то другой, думаю, автору видео было бы неинтересно снимать такой контент», — пишет Ольга.

«Вся суть этого видео в том, что человек в форме. Он тоже человек. Был бы обычный — никто бы и не заметил этого», — соглашается Наталия.

Представитель власти не имеет права так себя вести, категорично заявляют одни пользователи. Другие же встали на защиту человека в форме и заявили, что в подобной ситуации оказывались многие. При этом пользователи подчеркнули, что не во всех торговых центрах или общественных местах предусмотрены санузлы для прохожих.

«Приспичило человеку, но он же не на памятник справил нужду. Да, не очень красиво, надо было поукромнее местечко поискать. Но данная картина говорит о том, что в городе нужны общественные туалеты. Нормальные, не вонючие синие кабины, за которыми не следят, а нормальные туалеты», — считает Ольга.

Проблеме отсутствия общественных туалетов не один год.

«Помню времена, когда около моста на диораме по праздникам стояли ППС и ловили людей, которые под мост по нужде забегали! Штраф выписывали! А куда людям было идти — никого не интересовало», — делится воспоминаниями Anton.

Ролик увидели и в полиции и начали служебную проверку.

В Белгороде полицейский справил нужду за памятником Цитаата из видео на YouTube

Прокатились без билета

В Старом Осколе в закрытом для посещения парке отдыха дети запустили карусель. Видео с катающимися подростками попало в социальные сети.

«Всё-таки не потерянное поколение», — считает пользователь Alex.

«Просто мечта детства», — поддержал Антон.

Подписчики поделились опытом, какие ещё шалости вытворяли в своём беззаботном возрасте, в том числе вспомнили, что также раскручивали аттракционы. В администрации города журналистам телеканала «Мир Белогорья» пояснили, что фирма-арендатор не пережила пандемии коронавируса и отказалась от площадки. Муниципальная охрана заступит на дежурство в апреле, а дети успели прокатиться в конце марта.

«Была выломана блокировка каруселей. Подростки вчетвером-впятером раскрутили её вручную и запрыгнули. Напряжения там нет, нечего там даже включать, потому что нет шкафа управления, который под напряжением. Как только видеоролик появился в сети, администрация округа провела мероприятия по блокировке карусели», — пояснил заместитель главы администрации Старооскольского городского округа Игорь Щепин.

Городское предприятие по благоустройству и озеленению «Зеленстрой», под контролем которого находится парк развлечений, уже заварило конструкции.