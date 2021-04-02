Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека члена нового состава ЦИК Игоря Борисова и правозащитницы Людмилы Алексеевой, умершей в конце 2018 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека … изменения, исключив из него Алексееву Л. М. и Борисова И. Б», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин сформировал свою пятерку членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. Так, в список вошел в том числе действующий на тот момент член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря. На момент кончины ей исполнился 91 год. На церемонии прощания с ней присутствовал президент РФ Владимир Путин. Похоронили Алексееву в Вашингтоне, где покоятся её родственники.

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