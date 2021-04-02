Константиновск, Ростовская область, 2 апреля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Константиновский район 2 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт празднику древонасаждения.

Donland.ru Василий Голубев принимает участие в высадке саженцев

«Праздник древонасаждения 2021 года стартует здесь, в Георгиевском парке Константиновска, который был заложен в честь защитников Отечества и донских казаков. Сегодня памятный парк получит обновление силами жителей Константиновского района, атаманов, казаков Всевеликого войска Донского», — отметил глава региона.

В Георгиевском парке Константиновска участники высадили 250 саженцев сосны, ели, дуба, клена, ивы, березы.

ИА REGNUM напоминает, что церемония закладки Георгиевского парка и памятного знака «Георгиевский крест» в честь казаков и офицеров Русской армии, погибших на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, состоялась в Константиновске в апреле 2016 года. На территории парковой зоны было высажено 270 саженцев деревьев и кустарников лиственничных и хвойных пород.