Москва, 2 апреля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Центральные банки могут повышать долю юаня в своих резервах, даже если они и не верят в надежность китайской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров. Так он прокомментировал новость о падении доли доллара в международных валютных резервах центральных банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Международный финансовый рынок устроен так, что всем инвесторам — и частным, и центральным банкам — выгодно координироваться на одном активе как на самом безопасном, — сказал Егоров. — Если, например, китайская валюта считается надежной, то в период кризиса больше инвесторов будет покупать ее в своем стремлении избежать рисков. Из-за дополнительного спроса она укрепится и тем самым оправдает свой надежный статус. По этой причине центральные банки могут повышать долю юаня в своих резервах, даже если они и не верят в надежность китайской экономики — веры частных инвесторов в нее может быть вполне достаточно для центробанков».

По этой же логике, как подчеркнул Егоров, центральные банки могут снижать долю доллара.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, планы американского президента Джо Байдена сделали доллар менее привлекательной валютой для инвестирования.