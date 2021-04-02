Душанбе, , 15:53 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Таджикистане, встретился 1 апреля с президентом страны Эмомали Рахмоном, с которым обсудил региональные и международные вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их словам, представитель Южной Кореи выразил благодарность правительству Таджикистана за поддержку в Корейской войне (1950−1953 гг), а также выразил надежду на мирное решение афганской проблемы.

В свою очередь, глава Таджикистана отметил, что южнокорейские власти пытаются решить северокорейскую проблему мирным путём, а также выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.

Между тем, представители двух стран также обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Известно, что 2 апреля Пак Бён Сок встретился в Таджикистане с представителями южнокорейских компаний, гражданами Южной Кореи и этническими корейцами, а также посетил церемонию открытия Корейского культурного центра, на которой назвал Таджикистан ключевым партнёром Сеула по Новой северной политике.