Киев, , 15:49 — REGNUM Причиной аварии скоростного поезда «Интерсити» Киев — Запорожье стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщила 2 апреля пресс-служба госкомпании «Укрзализныця» (оператор железной дороги на Украине).

ИА REGNUM напоминает, что экспресс сошел с рельсов вечером 29 марта в 50 км от Запорожья. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находилось 88 пассажиров. Пострадавших в результате инцидента не было. В этот же день «Укрзализныця» создала комиссию для расследования причин ЧП.

Согласно информации пресс-службы, комиссия обнаружила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке и нарушения при ведении журналов учета. Уже есть перечень виновных, которых компания намерена уволить и привлечь к ответственности.

И.о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик уточнил, что от выполнения должностных обязанностей отстранены заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала «Приднепровская железная дорога».