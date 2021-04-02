Рига, , 15:46 — REGNUM Латвийская полиция начала проверку местной религиозной общины Kristus pasaulei, члены которой подозреваются в неоднократном нарушении требований эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил tvnet.lv.

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Поводом для полицейского разбирательства стал сюжет популярной латвийской телепередачи Panorаma. Журналисты продемонстрировали видеозаписи последних мероприятий религиозной общины в ходе богослужения.

На записях видно, что ни один из участников мероприятий не использует маску. Все, кто на сцене (участники богослужения поют церковные песни под аккомпанемент музыкального ансамбля — ИА REGNUM), находятся в довольно тесном контакте, используют одну и ту же звуковую аппаратуру, их активно поддерживают зрители в зале общины.

На нескольких видеозаписях замечена судья суда Видземского предместья Риги Иева Сталдзевска. Ранее она уже была оштрафована за нарушение режима ограничений в связи с эпидемией коронавируса.