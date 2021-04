Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Американская певица Деми Ловато выпустила новый альбом под названием «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over». Он стал доступен 2 апреля на платформах для скачивания музыки.

В седьмой студийный альбом Ловато вошли 19 композиций. Одна из них записана совместно с певицей Арианой Гранде и называется «Met Him Last Night».

Ранее состоялась премьера документального фильма о Деми Ловато. В нём певица рассказала о своей карьере, наркозависимости и пережитом насилии.

