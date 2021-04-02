Киров, Калужская область, 2 апреля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. 50-летний житель Кировского района Калужской области признан виновным в изнасиловании с угрозой убийством, совершённом в 2011 году. Об этом 2 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

Следствием и судом установлено, что в декабре 2011 года злоумышленник в городе Кирове напал на женщину, затащил в сарай и изнасиловал. Уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности было возбуждено в декабре 2011 года. Однако тогда установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, и весной 2012 года производство по делу было приостановлено. Раскрыть преступление удалось спустя более восьми лет благодаря современным технологиям, используемым криминалистами. В начале 2020 года следствие по делу возобновили, криминалисты следственного управления отправили на экспертной исследование следы биологического происхождения, изъятые с места преступления в Кирове. Эксперты использовали новейшие методы, в результате чего удалось выделить на следах генотип преступника. Кроме того, выявлено совпадение биологических следов, изъятых с места преступления, с генотипом лица, отбывающего наказание за аналогичное деяние, совершенное им позднее.

Приговором суда за совершение преступлений против половой неприкосновенности жительницы Кирова виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Путем частично сложения со сроком, назначенным ранее за другие преступления, окончательное наказание осужденного составило 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После отбытия данного срока мужчина будет ограничен в свободе ещё на два года.