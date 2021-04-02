Курган, 2 апреля 2021, 15:41 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за деприватизацию и национализацию некоторых предприятий. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Шумков подчеркнул, что получившие имущество или масштабный доступ к природным ресурсам бизнесмены, десятилетиями не вкладывались в дело. При этом большинство из таких собственников уже давно живут либо хозяйствуют за границей, а в России оставляют лишь проблемы, с «убитой» социалкой, разрушенной инфраструктурой и экологическим ущербом от ветхих объектов.
«Каким образом и за чей счет решать эти вопросы? Снова за счёт народа? Это, как минимум, безнравственно и несправедливо», — считает курганский губернатор.
При этом Шумков уточняет, что речь не идёт о о кампанейщине, экспроприации, или отъёме.
«Но выверенная и взвешенная национализация в отношении ряда активов есть и будет наиболее справедливым и единственно правильным решением», — считает Вадим Шумков.