Курган, , 15:41 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил за деприватизацию и национализацию некоторых предприятий. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вадим Шумков. губернатор Курганской области. "Государство вправе возвращать себе важные предприятия, которые когда-то были розданы за бесценок либо не совсем законно. Думаю, в отношении таких компаний государство и народ имеют полное право провести инвентаризацию, кассацию и деприватизацию. Ведь слово приватизация никого не пугает — этим занимаются уже почти 30 лет власти всех уровней, включая самый малый уровень местного самоуправления. Что ж тогда такого страшного в деприватизации или национализации?»

Шумков подчеркнул, что получившие имущество или масштабный доступ к природным ресурсам бизнесмены, десятилетиями не вкладывались в дело. При этом большинство из таких собственников уже давно живут либо хозяйствуют за границей, а в России оставляют лишь проблемы, с «убитой» социалкой, разрушенной инфраструктурой и экологическим ущербом от ветхих объектов.

«Каким образом и за чей счет решать эти вопросы? Снова за счёт народа? Это, как минимум, безнравственно и несправедливо», — считает курганский губернатор.

При этом Шумков уточняет, что речь не идёт о о кампанейщине, экспроприации, или отъёме.

«Но выверенная и взвешенная национализация в отношении ряда активов есть и будет наиболее справедливым и единственно правильным решением», — считает Вадим Шумков.