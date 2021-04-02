Москва, , 15:41 — REGNUM Идея о том, что падение в России качества образования связано с многообразием учебных материалов, в корне неверна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал соответствующее высказывание министра просвещение РФ Сергея Кравцова.

«Падение качества образования, по мнению министра просвещения Кравцова, связано с «многообразием учебных материалов». Это в корне неверно. Снова начинается охота на ведьм, — возмутился Володарский. — Идёт поиск виноватого в падении уровня знаний выпускников».

Омбудсмен убежден, что глава Минпросвещения РФ осознанно отвлекает внимание от реальных причин.

«А их несколько, — считает Володарский. — Во-первых, пропасть между программами общего образования и колледжами и вузами — нет системной связи программ между уровнями образования. Во-вторых, загруженность педагогического состава большим количеством бумажной и цифровой отчетности — у учителя не остаётся времени на качественную подготовку к уроку и саморазвитие. В-третьих, образовательные организации погрязли в проверках Рособрнадзора — массовые проверки и предписания истощают организации. В четвертых, нищенская зарплата и стипендии в педвузах — профессионалы уходят из школ, молодежь не идёт в образование. В-пятых, провал работы Минпросвещения в период локдауна — отсутствие адресной помощи учителям и школам в период дистанционной работы».

В этой ситуации, по мнению Володарского, власти РФ предлагают ещё и ввести что-то вроде госстандарта на каждую дисциплину.

«Это утопия, способная уничтожить остатки педагогической свободы и кратно увеличить отчетность учителей-предметников, а также количество предписаний школам! Нельзя из школы делать исправительную колонию», — уверен омбудсмен.

Напомним, как сообщалось ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что многообразие учебных программ в школах стало причиной падения качества образования.