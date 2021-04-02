Киев, , 15:41 — REGNUM На Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом, чем действующий сейчас адаптивный карантин, заявил депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Депутат напомнил, что во всех регионах Украины уже зафиксирован «британский» штамм, а двух впервые обнаружен «южноафриканский». Именно «британский» штамм, по его мнению, стал одной из причин третьей волны пандемии.

«Риск инфицироваться им на 50% выше, уровень летальности — на 60%. Именно из-за «британского» вируса в стране установлен еще один антирекорд — только по официальным данным 1 апреля инфицированы почти 20 тысяч граждан», — отметил Радуцкий, добавив, что «южноафриканский» штамм считается еще более агрессивным.

По его мнению, Украине нужен общенациональный локдаун, поскольку и другие страны уже ввели «беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения».

Между тем, сегодня же заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что центральные власти пока не планируютвводить локдаун на общенациональном уровне и остаются привержены политике адаптивного карантина, согласно которой жесткие карантины вводят отдельные регионы локально.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля на Украине зафиксировалидва коронавирусных антирекорда — подтвердили почти 20 тысяч новых случаев и 433 смерти в результате болезни.