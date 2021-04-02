Пекин, , 15:40 — REGNUM Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов и дипломаты посольств 20 стран в Китае совершили поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. О визите, который продлился с 30 марта по 2 апреля, в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чурьин.

Читайте также: Пекин ответил на обвинения в геноциде уйгуров в Синьцзяне

Делегация в сопровождении спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии и посла Ли Хуэя посетила Урумчи, Кашгар, выставку, посвящённую борьбе с терроризмом и радикализмом, а также встретились с местными властями и побывали в домах местных жителей.

Представитель МИД КНР пригласила представителей всех кругов общества поехать в Синьцзян, чтобы увидеть «красоту Синьцзяна, счастье людей и экономическое развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. Китайская сторона в очередной раз опровергла эти заявления.