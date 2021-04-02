Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Сенат американского штата Техас принял так называемый закон о честных выборах, призванный сократить пространство для «почтовых» махинаций. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее подобный документ подписал губернатор штата Джорджия Брайан Кемп. Закон ограничивает продолжительность досрочного голосования, запрещает отправлять заявки на открепительные бюллетени избирателям, от которых не поступало запроса, а также запрещает сквозное голосование.

«Этот законопроект призван упростить голосование и усложнить обман», — заявил автор законопроекта, сенатор штата Брайан Хьюз.

Демократы, как и в случае с законом в Джорджии, назвали документ «законопроектом о подавлении избирателей».

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