Лондон, , 15:44 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания MG Cars (принадлежит концерну SAIC) в преддверии Шанхайской автовыставки опубликовала дополнительные сведения о концептуальном спидстере Cyberster. Об этом сообщается на сайте Autocar.

По предварительным данным, будущая новинка будет создана на электрической платформе. Дальность хода авто составит 497 миль (около 800 км). Время разгона до 100 км/ч спидстера не превысит трёх секунд.

Внешне Cyberster отличается овальными светодиодными фонарями Magic Eye. Кроме того, у новинки есть светодиодные полосы по бокам машины. Корма имеет светодиодный дизайн с элементами флага Юнион Джек.

«Cybester — это смелое заявление, которое серьезно смотрит в будущее MG, затрагивает наше наследие, но, что более важно, опирается на наши передовые технологии и передовой дизайн», — передаёт издание слова главы дизайнерского центра Карла Готэма.

Ранее итальянская компания Pagani Automobili S.p.A. представила 850-сильный заднеприводный суперкар Huayra R весом чуть более тонны. Он был создан исключительно для трековых гонок.

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