Киев, , 15:48 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на ближайшем заседании может ввести санкции в отношении лиц, вероятно причастных к нелегальному бизнесу на территории Донбасса. Об этом сообщило 2 апреля издание «Зеркало недели» (ZN.ua) со ссылкой на собственные источники.

По их данным, речь идёт, в частности, о лицах, которые могут иметь отношения к изготовлению и поставкам контрафактных алкогольных напитков и сигарет из ДНР и ЛНР на Украину и в страны Евросоюза.

Ограничения могут быть введены на основе закона о финансировании терроризма.

Напомним, заседание СНБО запланировано на 17:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на заседании СНБО продолжится «наведение справедливости» в стране.

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