Москва, , 15:38 — REGNUM США и их сателлиты систематически пытаются учинять препятствия для России в зоне её интересов. Об этом 2 апреля заявил начальник Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению (1999−2007 гг) Владимир Богдашин на телеканале «Россия 24».

«Мы уже привыкли: там, где есть интересы России, там везде появляются натовские пираты. У нас большой опыт военно-морского флота по охране судоходства в центральной Атлантике, у нас есть большой опыт в мирное время, когда мы проводили конвои в районе Сомали. И военно-морской флот всегда стоит на страже интересов нашего государства», — заявил Богдашин.

Одна из мирных задач, которая стоит перед военно-морским флотом — обеспечение безопасности гражданских судов. Но гражданское судно, которое сегодня прокладывает трубопровод «Северный поток — 2», также защищено международным законом.

«Он (имеет) дневные и ночные огни о том, что это судно не может уступить дорогу. Что это, как говорится, маяк. И ни один авианосец не имеет право этот маяк протаранить, а только обойти», — указал он.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о том, что суда, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным провокациям».

В них, по его словам, участвуют не только рыболовецкие суда, но и военные корабли и даже подводные лодки.