Чебоксары, , 15:37 — REGNUM В Чувашии сегодня, 2 апреля, вынесен приговор бывшему депутату городского собрания Чебоксар, экс-руководителю компании «Победа». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, легализации незаконно полученных средств и мошенничестве, назначив пять лет лишения свободы и взяв под стражу в зале суда, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Решение вынес Ленинский районный суд Чебоксар. Данное дело связано со строительством многоквартирного дома по улице Калинина, на возведение которого также привлекались средства дольщиков.

Напомним, в ходе следствия правоохранители, в частности, установили, что в 2016 году фигурант уголовного дела вывел из проектной документации участок под автопарковку, переоформив его на аффилированную организацию, что привело к невозможности достройки дома. Также следствием установлено два факта мошенничества.

Суд первой инстанции оправдал экс-депутата по одному из двух эпизодов мошенничества. Также он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»).

Решением суда ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Экс-депутат, который находился под подпиской о невыезде, взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам проверки деклараций у шести депутатов Чебоксар администрацией главы республики выявлены «серьёзные нарушения», в том числе один из народных избранников «забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей». Материалы переданы главе Чебоксар.

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