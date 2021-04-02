Рига, , 15:37 — REGNUM Днем 1 апреля в Лиепае водитель трамвая при исполнении служебных обязанностей подвергся нападению неизвестного с ножом. Об этом местным СМИ сообщили представители трамвайного муниципального предприятия «Liepajas tramvajs».

В результате полученных ранений водитель трамвая скончался в больнице.

Сообщается, что агрессивный пассажир напал на 59-летнего водителя на одной из остановок и несколько раз ткнул ножом в шею.

После происшествия трамвайное сообщение в городе было остановлено. Лишь спустя 1 час и 40 минут движение трамваев возобновилось.

Сотрудники полиции Лиепайского самоуправления задержали возможного убийцу. Ведется следствие.