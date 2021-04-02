Джакарта, , 15:37 — REGNUM Жители района, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina, попросили компенсацию в размере 20 млн рупий ($1376) на человека, сообщает Antara.

Компанию Pertamina попросили выплатить компенсации и быть более внимательными к местным жителям, особенно к пострадавшим при пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, два резервуара с топливом на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии не удается потушить.

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