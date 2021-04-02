Кишинёв, , 15:40 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии ввели из-за того, что президент республики Майя Санду препятствует назначению премьер-министра страны и формированию правительства. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон 2 апреля в своём телеграм-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Чрезвычайное положение в стране объявили с 1 апреля по 30 мая. Глава партии отметил, что это позволило увечить полномочия временного правительства страны.

«Режим ЧП — это вынужденная мера. Если бы в Республике Молдова сейчас было полномочное правительство, в чрезвычайном положении не возникло бы необходимости. Майя Санду блокирует назначение правительства, так что нужно было наделить Комиссию по чрезвычайным ситуациям и правительство дополнительными полномочиями», — сказал Додон в видеообращении.

Он также заявил, что выступает против введения жёсткого локдауна в стране, так как это нанесёт вред экономике. По словам лидера «социалистов», ограничения будут точечными, а при режиме ЧП правительство сможет направить средства на поддержку населения.

Напомним, в Молдавии сложился политический кризис из-за противостояния президента и парламентского большинства. Санду ранее заявила, что будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии объявили об ужесточении карантина