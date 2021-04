Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Генетикам в США удалось выделить 13 прежде неизвестных редких мутаций, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Об исследовании сообщает издание Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Учёные предполагают, что болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления патогенного белка бета-амилоида в клетках мозга. Это обрывки белка APP, имеющего большое знаечние для формирования связей между нейронами.

Почему-то у некоторых людей нарушается переработка старых молекул АРР, и из фрагментов белка образовываются токсичные саморазмножающиеся клубки, которые постепенно убивают нейроны.

Если прежде исследователи пытались выявить самые распространённые мутации, повышающие риск развития болезни, то теперь обратили внимание на довольно редкие вариации в структуре генов.

Так, профессор Гарвардского университета Рудольф Танци и его коллеги полностью расшифровали ДНК более 2 тыс. пациентов с болезнью Альцгеймера и их родственников, и ещё около 1,7 тыс. человек, не имеющих родственных связей между собой.

Так они выявили 13 редких мутаций, имеющих отношение к развитию болезни. Теперь коллектив Танци намерен вырастить миниатюрные подобия мозга с такими вариациями ДНК и провести на них дальнейшие исследования. Учёные полагают, что это может помочь созданию в будущем лекарств от болезни.

