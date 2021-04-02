Казань, , 16:01 — REGNUM По итогам марта в Татарии увеличилась доля тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией. В феврале она составляла 3,4% от общего количества случаев, в марте — 4,8%. Количество случаев заболевания внебольничной пневмонией осталось на прежнем уровне, сообщила 2 апреля замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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В республике наметилась тенденция к снижению заболеваемости среди жителей в возрасте старше 60 лет. По сравнению с февралем количество заболевших коронавирусом пожилых людей уменьшилось на 18%. Но показатель среди этой категории граждан по-прежнему самый высокий. Он составляет 304 на 100 тыс. населения, поэтому наилучшей защитой жителей старше 60 лет является вакцинации, добавила Авдонина.

С начала пандемии в Татарии провели 2 млн 160 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением в республике остаются 4033 человека, снято с учета 62 тыс. 92 человека, уточнила представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована среди 37 человек. Всего на 2 апреля подтверждено 19 493 случая инфицирования. Выздоровели 16 510 пациентов, за сутки — 91 человек. За все время произошло 420 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за последние 24 часа не зарегистрировано.

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