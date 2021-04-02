Мурманск, , 15:33 — REGNUM Ленинский суд Мурманска отказал в условно-досрочном освобождении 42-летнему Сергею Алексейчику, осужденному в 2005 году за взрыв жилого дома в Архангельске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 16 марта 2004 года в результате взрыва в 9-этажном доме погибли 58 человек, в том числе девять детей. Следствие пришло к выводу, что взрыв произошел от утечки газа, причиной которой явились умышленные действия бывшего сотрудника «Архоблгаз» Сергея Алексейчика. В декабре 2005 года суд признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы. Наказание Алексейчик был отправлен отбывать в исправительной колонии строгого режима №17 Мурманска.

Виновным себя Алексейчик не признал и подал апелляцию на решение суда. Однако в 2007 году Верховный суд оставил приговор без изменения.

Ленинский суд, изучив материалы личного дела Алексейчика, мнения потерпевших и письменное заключение ИК-17, отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор, вынесенный Алексейчику, как и причины взрыва, унесшего 58 жизней, до сих пор вызывают дискуссии в обществе. По мнению скептиков, бытовой газ не мог быть причиной столь сильного взрыва — в результате ЧП подъезд жилого дома был обрушен полностью.