Краснодар, , 15:33 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего заместителя прокурора Успенского района Краснодарского края, сообщили 2 апреля в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, районным отделом МВД проводилась проверка о незаконной эксплуатации МУП «Успенский водоканал» водозаборной скважины. Заместитель прокурора вызвал директора предприятия к себе в кабинет и сообщил ему о проводимых проверочных мероприятиях, предложив решить вопрос за 200 тыс. рублей. Директор согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы.

17 марта 2021 года прокурорский работник на встрече с директором получил от него требуемую сумму, а затем был задержан сотрудниками управления ФСБ по краю. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.