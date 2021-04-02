«Валить из этой страны»: Медведчук не намерен покидать Украину
Киев, 2 апреля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не намерен покидать Украину, несмотря на введенные против него и его семьи санкции, политическое преследование и давление со стороны власти.
Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала «Россия-24», фрагменты из которого 2 апреля публикует пресс-служба ОПЗЖ.
Медведчук намерен бороться за успешное будущее Украины, а уехать, по его мнению, могут другие персоны, если уж им так сильно хочется «свалить из страны».
«Я понимаю цель власти, которая пытается сделать, чтобы я поступил именно (покинул страну). Им, конечно, было бы удобнее, чтобы меня здесь не было и активность партии была снижена до нулевого порядка политической деятельности… Но этого не произойдет», — уверил он.
Комментируя фразу депутата Верховной рады от «Слуги народа» Анны Колесник о том, что «нужно валить из этой страны» Медведчук заявил, что, с одной стороны, это даже смешно, а с другой — таковы реалии нынешней Украины, что сегодня именно так думают депутаты провластной политсилы.
«Наверное, вся их власть была направлена на то, чтобы выполнить «хотелки" международной финансовой корпорации, выполнить «хотелки» по реализации полного внешнего управления страной, а потом забыть об этой стране и покинуть ее… Если им так хочется, пусть они валят. А мы, люди, живущие на Украине, в том числе и я, будем бороться за ее будущее и верим, что сможем построить успешную страну», — сказал оппозиционер.
Медведчук отметил, что ОПЗЖ, располагающая второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва, всегда отстаивала интересы украинских граждан и намерена придерживаться этого же принципа и впредь.
«Мы продолжим все делать для того, чтобы выполнить и соблюсти интересы людей, защитить людей и в социальном, и в экономическом плане. В том числе обеспечить защитой от коронавируса. Это наша задача, и мы, несмотря ни на что, будем ее, безусловно, реализовывать», — заявил он.
ИА REGNUM напоминает, что 30 марта на внеочередном заседании Верховной рады журналисты засняли, как в сессионном зале народный депутат от «Слуги народа» Анна Колесник в телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны». Примечательно, что это мнение Колесник высказала в ходе выступлениея в парламенте главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.