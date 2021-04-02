Киев, 2 апреля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не намерен покидать Украину, несмотря на введенные против него и его семьи санкции, политическое преследование и давление со стороны власти.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала «Россия-24», фрагменты из которого 2 апреля публикует пресс-служба ОПЗЖ.

Медведчук намерен бороться за успешное будущее Украины, а уехать, по его мнению, могут другие персоны, если уж им так сильно хочется «свалить из страны».

«Я понимаю цель власти, которая пытается сделать, чтобы я поступил именно (покинул страну). Им, конечно, было бы удобнее, чтобы меня здесь не было и активность партии была снижена до нулевого порядка политической деятельности… Но этого не произойдет», — уверил он.

Комментируя фразу депутата Верховной рады от «Слуги народа» Анны Колесник о том, что «нужно валить из этой страны» Медведчук заявил, что, с одной стороны, это даже смешно, а с другой — таковы реалии нынешней Украины, что сегодня именно так думают депутаты провластной политсилы.

«Наверное, вся их власть была направлена на то, чтобы выполнить «‎хотелки"‎ международной финансовой корпорации, выполнить «хотелки» по реализации полного внешнего управления страной, а потом забыть об этой стране и покинуть ее… Если им так хочется, пусть они валят. А мы, люди, живущие на Украине, в том числе и я, будем бороться за ее будущее и верим, что сможем построить успешную страну», — сказал оппозиционер.

Медведчук отметил, что ОПЗЖ, располагающая второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва, всегда отстаивала интересы украинских граждан и намерена придерживаться этого же принципа и впредь.

«Мы продолжим все делать для того, чтобы выполнить и соблюсти интересы людей, защитить людей и в социальном, и в экономическом плане. В том числе обеспечить защитой от коронавируса. Это наша задача, и мы, несмотря ни на что, будем ее, безусловно, реализовывать», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта на внеочередном заседании Верховной рады журналисты засняли, как в сессионном зале народный депутат от «Слуги народа» Анна Колесник в телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны». Примечательно, что это мнение Колесник высказала в ходе выступлениея в парламенте главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.