Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM Итоговая репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Екатеринбурге в дневное время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Впервые в истории Екатеринбурга генеральную репетицию парада назначили не на ночное время. Начало репетиции намечено на 10:00 7 мая 2021 года (время местное). На неё допустят зрителей.

В ходе репетиции будут соблюдаться все санитарные требования, введённые для профилактики COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее всех участников парада Победы привили от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Участников парада Победы в Екатеринбурге начали прививать от COVID-19