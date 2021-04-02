Казань, , 16:00 — REGNUM В Татарии заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в марте по сравнению с февралем снизилась на 25%, но в целом темпы снижения заболеваемости замедлились. Основной причиной этого, по словам замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, стали участившиеся нарушения профилактических мер.

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Эпидемиологическая ситуация пока нестабильна, но в любой момент может измениться, поэтому в ближайшее время ограничения смягчать не будут, добавила представитель надзорного ведомства.

В марте в республике зарегистрировали 1443 случая заболевания COVID-19. Среднесуточный и средненедельный темпы прироста новых случаев держатся на уровне 0,2%.

« К сожалению, март нас не порадовал. Если в феврале еженедельно в среднем заболеваемость снижалась на 60 случаев, то в марте — только на 20. Почти с конца февраля мы отмечали, что темп снижения замедлился. Пока мы находимся в нестабильной ситуации, которая в любой момент может поменяться, поэтому важно продолжать соблюдать меры профилактики », — заявила Авдонина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в общественном транспорте Казани только за март выявили почти 9 тыс. пассажиров без индивидуальных средств защиты. В феврале отсутствие масок в общественном транспорта выявили в 8439 случах.

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