Москва, , 15:27 — REGNUM Политолог, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ, Андрей Манойло выразил свою солидарность со всеми выводами, сделанными в докладе Экспертного института социальных проблем (ЭИСИ) «Новая нормальность». Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?». Эксперт отметил, что «новая нормальность» ультимативно навязывается сейчас европейцам с целью закрепить выгодные для правящей элиты нормы, и те ограничения прав и свобод граждан, которые наблюдаются сейчас в Европейском Союзе выглядят просто дико, даже с учетом эпидемиологической обстановки.

Андрей Манойло также акцентировал внимание на тенденцию поведения европейских элит: «Наблюдается преобладание иррациональной составляющей в этом поведении над рациональностью. Более того, во многих случаях рациональность специально подавляется в этом поведении. И если встанет вопрос сравнить их поведение, то сравнивать будет нечего, так как на сегодняшний день их поведение демонстрирует стихийность и стайность. Все признаки стайности этого объединения присутствуют: шарахание из стороны в сторону, от одной крайности к другой, продвижение императива «делай как я», истерическое копирование методов и форм борьбы как с коронавирусом, так и с собственным населением».

Эксперт: Проблемы Европы многократно усилены пандемией, но ей не порождены