Москва, , 15:25 — REGNUM Планы американского президента Джо Байдена сделали доллар менее привлекательной валютой для инвестирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров. Так он прокомментировал данные МВФ о рекордном снижении доли доллара в международных валютных резервах центральных банков.

«Еще в начале текущего коронакризиса многие частные инвесторы стали покупать китайские активы вместо американских, — сказал Егоров. — Во многом это было связано с тем, что им казалось, что Китай лучше США справляется с медицинским кризисом, и поэтому у его экономики будут лучше перспективы роста. Похожей логикой могли руководствоваться и центральные банки».

В начале 2021 года, по мнению Егорова, появилась еще одна причина сомневаться в надежности доллара.

«Масштабный фискальный пакет американского президента Джо Байдена и связанное с ним увеличение госдолга США существенно повысили риски будущей инфляции и тем самым сделали доллар менее привлекательной валютой для инвестирования», — сказал Егоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что доллар пока остается самой надежной валютой, хотя объемы его долга и эмиссии заставляют многих усомниться в безальтернативной надежности этой валюты.